Un campo di alte pressioni insiste ancora sulla Sicilia e garantisce tempo soleggiato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni, al più poco nuvolosi nelle zone interne per tutto l’arco della giornata.

Le temperature sono in leggero aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari, sia il Tirreno che lo Ionio saranno da quasi calmi a poco mossi.