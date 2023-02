Un operaio 36enne di Avola, Salvatore Eroe, ha perso la vita oggi pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia, stava lavorando nelle opere di ristrutturazione di un immobile, quando è rimasto folgorato per cause in coro di accertamento.

I primi a prestare soccorso sono stati altri operai, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità.