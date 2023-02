Mirto – Si sono svolte ieri pomeriggio le sfilate del Martedì Grasso del Carnevale 2023, nei Comuni di Mirto e Galati Mamertino, che sono state caratterizzate da vari costumi e divertimento.

Nei 2 paesi dei Nebrodi i carri allegorici hanno sfilato per le vie cittadine, tra abiti tipici carnevaleschi, balli e musica, e in serata si sono tenute delle degustazioni di prodotti tipici locali.

A Mirto è stato proposto il Carnevale “Il Ritorno”, dopo diversi anni di assenza a causa della pandemia; il Carnevale mirtese 2023 è stato organizzato dall’Associazione culturale “Mirtoti Sfascia Carri“, che ha preparato e allestito i carri allegorici (i carri hanno raffigurato Super Mario Bros, “Mano“, il personaggio della Famiglia Adams reso celebre dalla recente serie tv su Netflix “Mercoledì“, i calciatori Pelé e Maradona). Domenica 19 Febbraio si è svolta la degustazione di salsiccia calda, Lunedì 20 Febbraio una maccheronata, mentre nella giornata conclusiva è stato possibile assaggiare fave bollite, pane cunzatu e dolci.

Nel Comune di Galati Mamertino, invece, si è occupata dell’organizzazione del Carnevale l’Amministrazione insieme all’ASD Città di Galati. il Carnevale ha preso il via Giovedì 16 Febbraio con la sfilata dei bambini per le vie del paese e con la conclusione nel Pala San Giacomo, tensostruttura montata nella centralissima Piazza San Giacomo. La prima sfilata dei carri allegorici (i carri rappresentavano un carcere, il Cappellaio Matto di “Alice in Wonderland” e una piramide egiziana) si è tenuta Domenica 19 Febbraio e la serata è stata dedicata alla musica con il Purple Party. Il Martedì Grasso la sfilata ha preso il via da Piazza Pirandello nella frazione San Basilio e si è conclusa in Piazza San Giacomo a Galati Mamertino; la serata è stata allietata da Sebastiano Di Gangi, con balli di coppia e di gruppo. Il Carnevale Galatese proseguirà anche Sabato 25 Febbraio, con il Carnevalone e una special guest.