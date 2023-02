Sono dieci gli anni di reclusione decisi dal gip Simona Finocchiaro per il 33enne Giuseppe Santamaria, riconosciuto responsabile di aver accoltellato il cugino ad agosto del 2022.

Un’aggressione per motivi passionali che, come ricostruito dai carabinieri, ha visto Santamaria attirare con una scusa il cugino a casa della nonna e qui accoltellarlo alla schiena e poi alla tempia sinistra. La condanna a dieci anni è stata decisa in abbreviato dal gup Finocchiaro.

Due anni meno di quanto aveva chiesto il sostituito procuratore Pietro Vinci che rappresentava in aula l’accusa. Santamaria venne fermato dai carabinieri poco dopo il fatto di sangue ad agosto dello scorso anno e portato in carcere.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Conte, incastrano il 33enne che viene portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Una “vendetta trasversale” per questioni sentimentali il movente del gesto secondo la ricostruzione operata dai carabinieri della Compagnia Centro.