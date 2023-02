Ha presentato una denuncia in Procura l’avvocato Luigi Giacobbe, in qualità di amministratore di condominio, dopo aver scoperto che gli era stata clonata la carta di identità e che, a sua insaputa, erano stati cambiati i gestori di fornitura elettrica di otto condomini che amministra.

A permettergli di scoprire quanto successo è stata la chiamata da parte della società elettrica a cui si era affidato per la gestione dei contatori elettrici dei condomini che amministra. Lo avevano contattato per chiedergli il perché dei recessi e la motivazione del cambio gestore, ma non riusciva a capire di cosa parlasse l’operatore che lo aveva chiamato.

A quel punto, ha capito di essere finito dentro una truffa. Ha fatto qualche verifica e, subito dopo, è andato a denunciare tutto in procura.

“Da una analisi dei contratti risolti il sottoscritto ha intuito che solo una società di grande distribuzione poteva appropriarsi dei dati sensibili dei condomini gestiti”, si legge nella denuncia.

L’avvocato si è recato anche in un punto vendita della società elettrica incriminata e, dopo aver elencato tutti i numeri dei contatori, ha chiesto all’operatore di verificare se erano presenti nella loro banca dati. Ha quindi chiesto copia dei contratti sottoscritti scoprendo che il 12 gennaio 2023 erano stati siglati da un sedicente “Giacobbe Luigi” che aveva allegato numero di telefono e indirizzo email errati e come documento di riconoscimento una carta d’identità elettronica che a cominciare dalla foto non corrisponde a quella del vero amministratore di condominio.

L’avvocato ha quindi chiesto alla Procura di accertare i fatti in denuncia e valutare se “siano ravvisabili estremi di reato penalmente rilevanti” chiedendo la punizione dell’autore e riservandosi di costituirsi parte civile.