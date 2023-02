Il tema della migrazione al centro del “Progetto Legalità 2022/23” della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di San Filippo del Mela.

L’argomento, di grande attualità, è stato oggetto di discussione e confronto nel corso di un partecipato incontro che ha avuto luogo sabato 18 febbraio presso il palazzetto dello sport “Peppino Cocuzza”. Ospite d’onore l’on. Pietro Bartolo, europarlamentare, noto per le sue battaglie in favore dell’accoglienza dei migranti. Medico di Lampedusa dal 1991, Bartolo ha dedicato una buona parte della sua vita a curare ed accogliere le persone che sbarcavano sull’isola, riuscendo a portare la sua “battaglia per l’accoglienza e la legalità” anche in altre sedi, quali quelle istituzionali europee.

Accolto dagli studenti, che hanno suonato dal vivo e cantato l’inno d’Italia, il medico e parlamentare ha raccontato loro le vicissitudini, i drammi, le speranze dei protagonisti nei cosiddetti “viaggi della speranza”: donne, bambini, uomini che, per disperazione e non senza dolore lasciano il proprio paese di origine alla ricerca di una vita dignitosa. Si scappa per evitare gli stenti e la morte. “Parlo a voi giovani perchè lo ritengo importante – ha dichiarato Bartolo a margine della manifestazione – Quando penso di non farcela chiedo aiuto a Dio, affinchè mi dia lui le risposte che cerco. Non possiamo permettere la morte, l’Europa deve a queste persone rispetto e amore. Lo deve loro la politica, quella vera, quella buona”.

Toccanti anche le testimonianze di alcuni migranti che hanno preso parte all’incontro.

Numerose, inoltre, le domande che i ragazzi hanno posto all’onorevole Bartolo, alle quali ha risposto con coinvolgimento, dopo aver ascoltato i loro interventi e guardato con interesse i lavori preparati nel corso dell’anno scolastico.

Presenti all’evento la dirigente dell’I.C. San Filippo del Mela, professoressa Vera Calderone, il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, Il Ten. Simone Ruggeri, comandante della Sez. Operativa Aeronavale della Guardia di Finanza di Milazzo, il vescovo ausiliario di Messina, S.E. Mons. Cesare Di Pietro.

“Sono lieta ed emozionata di condividere con voi questa esperienza” – ha dichiarato la dirigente Calderone, sottolineando come momenti come questi rappresentino tappe fondamentali per l’educazione dei giovani.

“Il tema della migrazione – ha detto invece la prof. Nunzia Bonica, referente del progetto legalità 22-23 – è in questi giorni di grande attualità, ponendosi al centro del dibattito che anima i rappresentanti dei governi dell’Unione Europea, e, pertanto, merita di essere esaminato, raccogliendo anche le testimonianze non solo di coloro che, tra i fortunati, sono riusciti ad approdare in quel porto che funge da avamposto e che è l’isola di Lampedusa, ma anche di chi, per lunghi anni, ha vissuto in prima persona, per il ruolo ricoperto, la primissima accoglienza dei migranti.”