Primarie per il nuovo Partito Democratico anche nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Domenica 26 febbraio i simpatizzanti del PD potranno scegliere il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

A Barcellona Pozzo di Gotto si vota dalle ore 8 alle ore 20 presso il gazebo che sarà allestito dai volontari in Piazza San Sebastiano. Possono esprimere il proprio voto i residenti nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Rodì Milici, Terme Vigliatore, Mazzarrà Sant’Andrea.

Per votare basterà esibire un documento in corso di validità. Per altre informazioni su prenotazione per fuorisede, minorenni e stranieri è possibile visitare la pagina Facebook del Partito o il sito ufficiale www.partitodemocratico.it