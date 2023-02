Nell’ultimo turno del campionato di Prima Categoria, girone D, il Comprensorio del Tindari ha affrontato l’ostico Monforte San Giorgio.

Prima del fischio d’inizio, allo stadio Gepy Faranda, è stato osservato un minuto di silenzio per la coppia di fidanzati Nino Calabrò e Francesca Di Dio, trovati morti lo scorso 22 dicembre in un appartamento dell’Inghilterra. Francesca, oltre ad essere residente nella vicina Montagnareale, era la nipote del dirigente del Comprensorio del Tindari, Domenico Calabrese.

Il capitano Marco Di Luca, ha poi donato un omaggio floreale ad Anna Niosi, la mamma di Francesca che insieme al marito Giuseppe e la sorella Veronica, erano presenti sugli spalti.

A seguire, anche il presidente della società pattese Carmelo Tramontana, ha consegnato alla mamma di Francesca un altro omaggio floreale seguito da un lungo abbraccio.

Il match si è aperto subito con i padroni di casa in pressing, alla ricerca del gol del vantaggio. Vantaggio che è arrivato grazie alla marcatura del capitano Di Luca che al 35’ della ripresa, il quale riesce a sfruttare un ottimo cross di Luca Biondo e lascia partire un forte tiro dalla diagonale sinistra dell’area, che scavalca il portiere e si insacca in porta. Pochi minuti più tardi, un’altra occasione da gol viene sciupata dai locali con Serraino, mentre l’estremo difensore Davide Cannavò si è limitato a controllare la propria porta senza grosse difficoltà.

Dunque, importante vittoria del Comprensorio del Tindari in chiave salvezza, che con questi tre punti guadagnati, sale al decimo posto in classifica e si porta a quattro lunghezze dalla zona playout, guardando con più fiducia al prossimo impegno di domenica, in esterno, contro il Città di Galati.