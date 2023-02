È stato ritrovato in via Palermo, a Messina, lo scooter Honda Sh 125 rubato a Milazzo lo scorso 17 febbraio. Il mezzo a due ruote è stato individuato dagli agenti della sezione operativa Radiomobile della Municipale, coordinata dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio.

Le direttive specifiche dettate dall’Amministrazione comunale, e seguite dal Comandante Stefano Blasco, sono alla base della svolta decisiva operata nella riorganizzazione del personale e dei servizi giornalieri voluta dal Sindaco Federico Basile con il potenziamento delle sezioni viabili. Solo ieri, in via Palermo, sono state elevate 21 sanzioni, eseguite diverse rimozioni e alcuni commercianti sono stati diffidati per occupazione suolo.

Durante le lunghe e complesse operazioni di controllo del territorio, è stato ritrovato ben nascosto lo scooter Sh 125 rubato il 17 febbraio la cui relativa denuncia di furto era stata depositata presso comando stazione carabinieri di Milazzo.

Con l’ausilio prezioso della centrale operativa, coordinata dall’ispettore capo Giovanni Spavara, era possibile risalire al legittimo proprietario che, dopo aver espletato tutti gli atti di rito, incredulo ed emozionato, ritornava in possesso del suo scooter, unico mezzo di trasporto e di lavoro.

Continuano a fioccare in varie parti della città numerose sanzioni per occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili occupati abusivamente da non aventi diritto e così anche oggi i carri attrezzi hanno avuto il loro gran da fare.