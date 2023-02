Si è parlato del caso di Attilio Manca, l’urologo barcellonese rinvenuto morto nel suo appartamento di Viterbo l’11 febbraio 2004, a Storie di Sera, in onda in seconda serata su Rai 1 e condotta da Eleonora Daniele.

L’avvocato Fabio Repici ha spiegato che, attraverso la documentazione “raccolta con un lavoro ammirevole dalla Commissione Parlamentare antimafia e attraverso elementi di indagine difensiva”, nel giro di una decina di giorni la famiglia si rivolgerà alla DDA di Roma per riaprire le indagini.

Quanto alla tesi del suicidio per overdose, invece, “Basterebbe guardare la posizione del cadavere di Attilio Manca – prosegue il legale – è il cadavere apparecchiato sul letto nel quale è stato rinvenuto. Solo i piedi sporgono dal letto, non è il corpo di una persona che è caduta sul letto”.

Durante la trasmissione è stato mostrato un filmato in cui Attilio imbocca un bimbo utilizzando esclusivamente la mano sinistra: “Questi diciannove anni sono stati per noi urla mai ascoltate – ha affermato Gianluca Manca – Attilio era un mancino puro: mangiava, lavorava, scriveva solo con la sinistra. Anche i colleghi hanno escluso che Attilio avesse praticità con la mano destra. E su quelle due siringhe non sono state trovate neanche impronte“.

All’esame della trasmissione anche la famosa telefonata in cui Attilio chiede alla madre della moto custodita nella casa al mare a Tonnarella: “Bisogna aggiustare la moto”. Una circostanza anomala, come riferisce lo stesso Gianluca. E infatti quella moto era perfettamente funzionante e soprattutto lui la usava 10 giorni l’anno, in estate. Perché quindi Attilio in quella telefonata con la mamma ha tirato fuori proprio la storia di quella moto?

Sono state quindi ricordate alcune testimonianze di collaboratori di giustizia, tra cui quella in cui un collaboratore racconta della richiesta di “uccidere un dottore che nulla aveva a che vedere con l’ambiente mafioso” perché “questo dottore poteva dare fastidio in un processo in corso”. Sono cinque, alla fine, i collaboratori di giustizia che hanno parlato dell’omicidio di Attilio Manca. E qualcuno ha detto chiaramente che quella morte fu legata a un intervento chirurgico che riguardò Bernardo Provenzano. Sullo sfondo, da diciannove anni, c’è ancora una famiglia con le sue speranze e la sua sete di giustizia.