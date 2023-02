L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e Universitaria, con decreto dello scorso 16 febbraio, ha selezionato interventi a valere su Fondi Pnrr che consentiranno di effettuare importanti lavori di manutenzione di due scuole cittadine.

In particolare, sono stati ammessi a finanziamenti i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della scuola primaria di via Salita del Carmine per un importo di un milione e 600 mila euro e lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di Acquacalda per un importo di 505 mila e 600 euro.

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nello specifico il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori Roberto Molino e Giuseppe Benvegna, ha evidenziato il lavoro degli uffici, ringraziandoli per il lavoro reso.