In occasione della terza ricorrenza della Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socioassistenziale e del volontariato, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha voluto rendere omaggio a tutti gli operatori della sanità e dell’assistenza.

“Negli anni della massima emergenza della pandemia da Covid-19 sono stati loro, medici, infermieri, OSS ed ogni altro operatore della sanità, a mantenere integro e robusto il cordone della sicurezza contro i devastanti attacchi del coronavirus, ad impedire che esso non facesse mali peggiori di quelli che ha fatto”, si legge in una nota.

“Gli operatori della sanità hanno fornito non soltanto un contributo di alta professionalità senza il quale la battaglia contro il coronavirus sarebbe stata persa in partenza, ma anche una preziosissima opera di assistenza morale e sostegno psicologico a tutti coloro che in quel periodo, colpiti dalla malattia, si sono trovati rinchiusi in ospedale in assoluta solitudine. Eroi moderni e silenziosi, hanno pagato essi stessi un alto tributo: in decine di migliaia sono stati contagiati dal virus e in centinaia sono morti”.

“La loro opera, tuttavia, non si ferma qui, ma continua nel quotidiano degli ospedali, delle case di cura e delle residenze sanitarie, degli ambulatori e degli studi dei medici di base, con grande professionalità e con un sorriso nonostante tutto. Se il diritto alla salute che l’articolo 32 della Carta fondamentale della Repubblica garantisce a tutti i cittadini non rimane una semplice enunciazione di principio ma è una realtà il merito è

essenzialmente loro, non dimentichiamolo mai”.