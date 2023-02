E’ tornato in grande stile, il Gran Carnevale Storico Pattese, quest’anno giunto alla 59esima edizione. Complice il bel tempo, la prima delle due sfilate in programma, è stata archiviata con successo, regalando ore di felicità e spensieratezza non solo ai pattesi, ma anche ai tantissimi turisti che hanno affollato il lungo percorso della sfilata.

Dal lungomare Filippo Zuccarello, dopo quasi tre ore, i carri allegorici e i gruppi mascherati, hanno raggiunto la piazza Marconi, con dietro una folla di persone intenta a ballare e rallegrarsi, lasciandosi coinvolgere nell’atmosfera carnascialesca.

Dopo la pandemia da covid-19 che, negli ultimi anni ,ha tolto a tutti, ma in special modo ai bambini, la gioia di vivere in maniera completa l’atmosfera goliardica e spensierata del Carnevale, finalmente la manifestazione più attesa dell’anno, è ritornata. L’allegria, la musica, i colori e il divertimento, sono state le note predominanti dell’intera giornata, associate alla caccia alle maschere più sorprendenti.

Tra tutti, a dominare la scena, è stato il costume di Mercoledì Addams, grazie alla nuova serie tv, record di ascolti, di Tim Burton realizzata da Netflix, seguito dalla principessa Elsa, Harry Potter e dai tanti classici.

L’evento, organizzato dal comune di Patti e coadiuvato dall’assessore al turismo Daniele Greco, in stretta collaborazione con i maestri carristi e i responsabili dei gruppi, ha visto la partecipazione di 5 carri allegorici iscritti e 7 gruppi mascherati. A coronare la prima sfilata che verrà ripetuta domani, tante mascherine e gruppi improvvisati.

Molto apprezzato, è stato il gruppo formato dalla accoppiata “il canarino Titti e il gatto Silvestro” e dalla nonna di Titti, intenta a far scappare il terribile gatto, ispirato al famosissimo cartone animato della Warner Bros.

Nella sezione carri, hanno destato tanto interesse “Fuga dal Malocchio” e quello realizzato in onore al cantautore siciliano “Cristiano Malgioglio” .

E domani ci sarà il gran finale con la seconda sfilata che partirà sempre dal lungomare di Patti Marina alle 16,00 e la serata danzante al palatenda in piazza Marconi insieme alla Decolores Band.