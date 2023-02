Non sarà più operativa la scuola dell’infanzia di Contrada Scafa a Capo d’Orlando dal prossimo anno scolastico.

La decisione è stata presa dal Provveditorato agli studi di Messina a causa della carenza di bambini.

In effetti già da quest’anno scolastico in corso il plesso non avrebbe avuto i requisiti adatti per rimanere aperto in quanto, allo stato attuale, gli alunni che frequentano il plesso di Scafa dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” sono dodici, sei in meno rispetto alla soglia che consentirebbe di poter utilizzare la struttura.

Dal prossimo anno scolastico saranno addirittura otto e questo ha portato il Provveditorato a prendere la drastica decisione.

Secondo la dirigente scolastica Rita Troiani non sarà comunque un disagio insormontabile. Già lo scorso anno aveva chiuso i battenti, per lo stesso motivo, la scuola dell’infanzia di Contrada Piscittina.

Questo però consentì all’Istituto Comprensivo n. 2 di formare una quarta sezione nel plesso di Santa Lucia. Per il prossimo anno, invece, alcuni degli otto studenti del plesso di Scafa si trasferiranno in quello di Contrada Furriolo che si trova, però, dal lato opposto del paese. In ogni caso verrà garantita la presenza della maestra storica che insegna attualmente nella scuola di Contrada Scafa.

L’insegnante Nella Giardina, infatti, sarà trasferita a Furriolo e potrà così continuare a seguire i suoi bambini.

I genitori sono stati tutti informati dalla stessa scuola e dalla dirigente scolastica, e qualcuno ha evidenziato qualche disagio legato ai trasporti, considerando che, in Contrada Scafa, il servizio di trasporto pubblico degli studenti, anche se a pagamento, non è garantito a causa della difficile percorribilità della strada per mezzi pesanti.

La decisione è comunque piovuta dall’alto ed ha seguito le direttive ministeriali per il mantenimento dell’insegnamento in istituti scolastici.

“Continuare a tenere aperta una intera scuola con soli otto studenti ha poco senso” ha dichiarato la dirigente scolastica Rita Troiani.

“Lo scorso anno siamo riusciti a trasformare un disagio in una opportunità istituendo la quarta sezione nel plesso di Santa Lucia. Per il prossimo anno i bambini che continueranno a frequentare il nostro istituto comprensivo troveranno a Furriolo la stessa insegnate” ha concluso Rita Troiani.