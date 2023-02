Si registra un lieve “sconto di pena” nel processo di appello che vede imputato l’imprenditore barcellonese Immacolato Bonina.

Rispetto alla condanna di 6 anni e mezzo disposti in primo grado sono stati decisi dalla Corte 5 anni e 3 mesi. Un processo nato dalle denunce di 22 ex dipendenti che appartenevano del gruppo “Csrs” (Centro supermercati Regione Sicilia) che avevano raccontato di essere stati costretti ad accettare di percepire buste paga più “leggere” rispetto invece a quanto certificato.

La sezione penale della corte d’appello con presidente il giudice Antonino Giacobello e composta dai magistrati Luana Lino e Carmine De Rose, ha dichiarato la prescrizione per il capo di imputazione relativo al mancato versamento dei contributi all’Inps, e poi ha confermato integralmente la condanna di primo grado per l’accusa di estorsione verso i suoi ex dipendenti.