Mirto – Il Comune di Mirto ha promulgato un avviso esplorativo al fine di individuare i soggetti interessati, per la realizzazione del progetto “Spazio Gioco per bambini” nell’ambito del programma di “Azioni di rafforzamento territoriale”.

Lo “Spazio Gioco per bambini” è un servizio educativo e sociale rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni di età, che coadiuva le famiglie nella crescita e nella formazione dei minori; i richiedenti dovranno essere residenti preferibilmente nel Comune mirtese.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno presentare un’apposita manifestazione di interesse a fruire del Servizio in questione, entro il 28 Febbraio 2023, presso l’Ufficio Protocollo dell’ente comunale. I dati forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Comune di Mirto per le finalità di gestione del procedimento, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.