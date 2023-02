Longi – Si sono svolti questa mattina i festeggiamenti in onore di S. Leone, Santo Patrono del Comune di Longi, con la Santa Messa e la processione della statua del Santo per le vie del paese.

Hanno preso parte alla Festa di S. Leone le autorità civili e militari del Comune longese, guidate dal Sindaco Antonino Fabio (il quale indossava la fascia tricolore per l’occasione), dai Carabinieri della Stazione locale e dalla Polizia Municipale, che si è occupata della conduzione del Gonfalone del Comune; la processione è stata allietata dalle marce della Banda Musicale “Vincenzo Bellini“, diretta dal Maestro Lazzara.

Ogni anno a Longi viene festeggiato S. Leone il 20 Febbraio, per ricordarne la morte (avvenuta il 20 Febbraio del 785). La Festa di S. Leone verrà poi riproposta anche la prima Domenica di Maggio, come ringraziamento del miracolo, e il 23 Agosto, quando verrà condotto in processione insieme al SS. Crocifisso. Facendo riferimento al miracolo, nel 1851 il Comune di Longi fu travolto da una frana che distrusse una parte del paese; si racconta che, non sapendo più cosa fare, i longesi portarono S. Leone dinnanzi la frana, misero il bastone del Santo poco più avanti e, non appena la frana lo toccò, si fermò. Quella zona del paese prese il nome di Via XXIV Maggio.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Il legame di S. Leone con Longi è datato sicuramente a partire dal 1408, anno in cui è riportata la presenza di una reliquia attribuita al Santo in un documento di proprietà. Gli innumerevoli miracoli avvenuti su Longi ne determinano l’assoluta fede e la venerazione nella cittadina longese; a testimoniare tutto ciò ci sono tante edicole votive innalzate sui luoghi, dove il Santo ha dispensato i suoi miracoli.