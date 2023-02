Musica, divertimento, coriandoli, stelle filanti… E’ stato un pomeriggio all’insegna del divertimento per gli abitanti di Villafranca Tirrena che, dopo anni di stop a causa della Pandemia, sono tornati ad ammirare i carri allegorici, in occasione del tanto atteso Carnevale 2023.

Tantissimi gli abitanti e non solo, che si sono riversati in strada e che hanno accompagnato con applausi e con tanto di lancio di coriandoli e stelle filanti, la maestosa sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati e scuole in maschere, che si è prepotentemente affermata per originalità, creatività e manufatti.

L’amministrazione Comunale in collaborazione con l’ Associazione Pro Carnevale Bauso, anche quest’anno ha progettato di organizzare il “Carnevale Villafranchese 2023”, proponendo alla comunità cittadina, grandi e piccini, visitatori e turisti, l’atmosfera carnascialesca assistendo così, alla parata ricca di eventi, degustazioni, spettacoli itineranti.

L’evento, giunto alla sua 20esima edizione, nel tempo, è cresciuto di importanza e di interesse per la comunità, per i territori limitrofi e non solo, superando ogni più rosea aspettativa, attirando una grande partecipazione di visitatori e costituendo una forte attrazione per la cittadina tirrenica. La squadra degli infaticabili volontari, ognuno con le proprie competenze, innovando e rinnovando anche materiali già impiegati, all’insegna del riciclo e del riuso per la tutela dell’ambiente, ha realizzato, anche quest’anno dei carri in cartapesta dalle dimensioni enormi con i loro meccanismi e le luci multicolor. Per la realizzazione delle strutture allegoriche in argomento, si è provveduto a realizzare enormi strutture in cartapesta, utilizzando le tecniche più antiche e svariate per dare forma, espressività, colore e movimenti per rendere più possibile piacevole questo spettacolo su ruote. I materiali impiegati: giornali, carta, colla, cartone, stoffa, polistirolo, filo di legatura, saldature, meccanismi, colori e smalti, sono stati assemblati e lavorati dai componenti dell’Associazione, abili artigiani che si dilettano in un attento lavoro di rifinitura delle parti: espressività dei soggetti, scelta della tematica in chiave burlesca e/o ironica, interventi tecnici finalizzati al movimenti degli stessi, decorazione dei pupazzi e di tutte quelle parti a corredo come la realizzazione delle fiancate del carro in cartapesta con l’uso di calchi in gesso.

Superlativa 20esima edizione del meraviglioso Carnevale 2023 che, alcuni ragazzi dell’ Associazione Pro Carnevale Bauso hanno realizzato e donato all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadina, dico Grazie di per l’ impegno profuso al massimo e la sinergia che mettete in campo. Sono orgogliosa di far parte del gruppo e, come Assessore alla Cultura e Tradizioni ancor di più. Ad maiora semper. Viva il Carnevale Villafranchese! A dirlo è l’assessore alla Cultura e le Tradizioni, prof.ssa Gianfranca Alessi.