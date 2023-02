Si è svolta ieri, in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando, la manifestazione organizzata dalla locale Pro Loco “Paladino in maschera” giunta alla sua terza edizione.

Erano più di trenta i bambini che si sono iscritti per competere come migliore mascherina per il 2023 in un pomeriggio orlandino animato da musica, balli e tanto divertimento.

Ad aggiudicarsi il primo posto tra i maschietti è stato Gabriele Anfuso con un costume molto particolare di astronauta. Un vero e proprio “Rocket Man” che grazie ad una trovata originale sembrava pronto a partire cavalcando un razzo.

Tra le bambine ha avuto la meglio la dolcissima Elena Ingrillì che faceva parte delle numerose maschere dedicate alla figlia di Gomez e Morticia Addams, Mercoledì.

Premi anche per Tommaso “il moschettiere”, Salvatore “l’uomo ragno”, Alba “Harley Quinn”, Alessia “la coccinella” e Agata “Elsa la regina dei ghiacci” che si sono portati a casa un buono per l’acquisto di una pizza.

Il direttivo della Pro Loco di Capo d’Orlando ha voluto anche premiare altre maschere con un buono acquisto per un giocattolo del valore di 20 euro.

Nello specifico sono stati selezionati Niccolò “il dottore”, Matteo “Kobe Bryant”, Anna “Cheerleader” i fratelli Spitaleri “Pirati dei Caraibi” e Gloria “la cantante rock”.

Il cammino di avvicinamento verso il centenario dell’autonomia di Capo d’Orlando, che avverrà a settembre del 2025, continua per la Pro Loco.

Dopo le iniziative organizzate in estate, nel periodo natalizio ed a Carnevale, è prevista per il mese di aprile una nuova manifestazione che intende valorizzare un simbolo del paese.

“Lemon Fest” sarà infatti dedicata all’agrume che per antonomasia rappresenta Capo d’Orlando e che ha contribuito in maniera decisiva al suo sviluppo. Una giornata dedicata al limone con degustazioni ed incontri.

Tornando al “Paladino in maschera” insieme alla Pro Loco hanno collaborato anche diverse attività commerciali orlandine per rendere ancora più attraente una iniziativa che ha soddisfatto proprio tutti, grandi e piccini.