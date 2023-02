Rometta – Non si fanno a sconti a Rometta ai furbetti della spazzatura. Il Sindaco Nicola merlino aveva annunciato controlli a tappeto. Controlli che sono stati effettuati.

Dai primi controlli straordinari sono emerse multe per € 700,00 a una decina di trasgressori . Secondo quanto riferisce il Sindaco in 2 dei 10 casi “sussistendo i presupposti di legge, scatterà anche la denuncia penale.” Merlino annuncia anche che nei procedimenti penali che seguiranno nei confronti dei responsabili il Comune di Rometta si costituirà parte civile.

“Rometta -dichiara il Sindaco Merlino- è una delle più virtuose città della Sicilia, anche in tema di raccolta differenziata, come è noto a tutti. Anche per questo, non sfuggirà a nessuno il danno economico, ambientale e di immagine che chi inquina produce alla nostra comunità.”

La lotta si annuncia davvero importante. Il Sindaco ha anticipato che “Stanno per essere installate altre 12 fototrappole, in aggiunta a quelle già presenti nel territorio ed alle 24 telecamere attive, che implicano una consistente mole di lavoro per un gruppo di lavoro che abbiamo costituito, i cui costi -assicuro che- saranno pagati da chi inquina.”