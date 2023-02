Monforte San Giorgio – Nuovo ingresso in seno alla Giunta Comunale di Monforte San Giorgio, dopo le dimissioni dell’ormai ex Vicensindaco Maria Rosa Maimone, che ha definitivamente tagliato i ponti con il Sindaco Giuseppe Cannistrà. Ad entrare in squadra Caterina Rizzo.

Da 10 anni al fianco della compagine di maggioranza, è lei la nuova Assessora di Monforte San Giorgio. Le deleghe affidategli riguardano le politiche sociali, pari opportunità, politiche per l’integrazione e politiche giovanili. L’obiettivo di Cannistrà è quello di tenere salda la Giunta in questo momento molto particolare. Infatti, come aveva già detto in occasione delle dimissioni della Maimone, la sua fuoriuscita dalla Giunta avrebbe portato qualche difficoltà a deliberare in quanto unica quota rosa. Ecco quindi che sarebbero potuti sorgere problemi per i fondi PNRR (qui l’articolo), per i quali è necessaria la delibera della Giunta Comunale. Il Sindaco di Monforte San Giorgio ha quindi nominato nella sua rosa di assessori Caterina Rizzo “che sicuramente potrà dare un importante contributo al nostro Comune in virtù delle qualità che la contraddistinguono”.

Caterina Rizzo è nota per la sua caparbietà nel portare avanti importanti iniziative a livello sanitario e ambientale. La sua presenza quindi arricchisce la Giunta monfortese, attualmente composta anche da Domenico Gangemi, Giuseppe Mento e Giuseppe Gringeri.

“Sono entrata a fare parte della Giunta Cannistrà -ha dichiarato a 98zero- perché è venuta a mancare la quota rosa, elemento essenziale in una Pubblica Amministrazione. Specialmente in questo periodo in cui ci sono tanti finanziamenti relativi al PNRR che devono passare dalla Giunta Comunale. Voglio arrivare alla fine di questo mandato perché sono dell’idea che bisogna arrivare a destinazione con le stesse persone con le quali si è iniziato il percorso. Ognuno poi giustamente è libero di fare ciò che vuole. Io ho iniziato questo percorso con Giuseppe Cannistrà, con la lista Pineta e voglio portare a buon fine questo mandato con lui. Fino alla fine sarò a disposizione dei cittadini, come lo sono sempre stata. Ci tengo a precisare che con Maria Rosa Maimone i rapporti sono sempre stati ottimi, difatti quando si è sciolta la Giunta Comunale la prima volta (qui l’articolo), l’abbiamo riconfermata all’unanimità da parte della maggioranza. L’ho sempre sostenuta in tutto. Le auguro una buona strada. L’implorante è continuar a lavorare per il bene del paese e chiudere questo mandato con tranquillità e senso del rispetto.”