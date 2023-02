Mirto – Musica e divertimento nel primo appuntamento del Carnevale Mirtese 2023 “Il Ritorno“, svoltosi nella giornata di ieri con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese e con la degustazione di salsiccia calda.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Il Carnevale, riproposto nel paese di Mirto dopo diversi anni di assenza a causa della pandemia, viene organizzato dall’Associazione culturale “Mirtoti Sfascia Carri” e con il patrocinio del Comune mirtese, e proseguirà con balli e altre degustazioni di prodotti tipici locali.

L’Associazione “Mirtoti Sfascia Carri” si è occupata della preparazione e dell’allestimento dei carri allegorici, come quello di Super Mario Bros, di Mercoledì (serie tv che ha avuto un grandissimo successo su Netlix), rappresentato dalla Mano (il personaggio immaginario della Famiglia Adams), e dei grandi calciatori Pelè e Maradona, scomparsi recentemente.

L’edizione 2023 del Carnevale Mirtese continuerà questa sera con i balli in maschera e la maccheronata, mentre Martedì 21 Febbraio si terrà un’altra sfilata dei carri allegorici e in serata si svolgeranno balli in maschera e la degustazione di fave bollite, pane cunzatu e dolci.