Si è spento a 57 anni Vito Planeta, figlio del barone Gigi Planeta, produttore di vini della casa vinicola Planeta, di cui era socio.

Da tempo lottava contro un male incurabile. Una perdita gravissima per il mondo enologico siciliano, ma anche per l’arte e per il gioco del poker, nel quale è stato tra i migliori anche in campo Europeo, vincendo parecchio. Straordinaria cultura, vivacità, personaggio poliedrico.

Fino a poco tempo fa si è occupato con dovizia di particolari della rassegna teatrale in vigna Sciaranuova festival.