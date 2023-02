Torna da Latisana con un altro stop la Desi Shipping Akademia Messina che, sul campo della CDA Talmassons, terza forza del Girone B di A2, perde per 3 set a 0.

Le messinesi al di là del primo set, giocato con una certa continuità e determinazione, sbattono contro una formazione di altissimo livello, che ha saputo interpretare con sicurezza il match andando in doppia cifra con ben 4 giocatrici. Akademia, dal canto suo, paga troppi errori in ricezione che impediscono di attaccare in maniera incisiva e, quindi, di provare a mettere un po di pressione alle avversarie. Parte bene Messina che, però, registra l’immediata e determinata reazione delle padrone di casa, abili ad allungare fino al +6 e poi a mantenere il vantaggio conquistato, fin quando la Desi Shipping trova una bella reazione e si porta sull’importante -2.

La CDA non si scompone e riallunga, trovando i punti che valgono la conquista del primo set (25-17). Parte subito fortissimo la CDA che, pronti via, trova il +7 e mantiene il vantaggio conquistato per tutto il set, allungando e chiudendo sul 25-8 finale. Nell’ultimo set l’equilibrio dura poco: Messina tenta di rimanere agganciata alle avversarie friulane che, per, dopo qualche scambio, prendono il largo e chiudono in vantaggio anche la terza ed ultima frazione (25-13).