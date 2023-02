Prosegue l’influsso dell’alta pressione che regala tempo stabile. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso. Qualche nuvola in più al mattino.

Temperature in aumento. Si alza la quota dello zero termico che supera i 3.000 metri. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno poco mosso così come lo Ionio.