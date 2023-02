Con una prova superba il Città di Sant’Agata annichilisce il Licata, battuto per 3 a 0, centra il quarto successo consecutivo e vola a -1 dal secondo posto in classifica nel campionato di serie D.

Fa tutto bene la squadra di casa che apre le marcature dopo appena 30 secondo di gioco con una straordinaria battuta al volo di sinistro di Squillace che, imbeccato da Vitale, spedisce la sfera sotto l’incrocio dei pali. Già nel primo tempo i locali potrebbero rimpinguare il bottino con le occasionissime capitate sui piedi di Marcellino e Bonfiglio fuori misura.

Nella ripresa i biancoazzurri chiudono dunque i conti smorzando sul nascere ogni velleità di riscossa degli agrigentini. Al 54’ Squillace firma la doppietta personale con una splendida punizione dal limite a fil di palo, poi al 77’ Calafiore chiude i conti con una velenosa battuta sul primo palo, sugli sviluppi di un corner, che beffa il portiere ospite.

La quattordicesima vittoria stagionale proietta come detto il Città di Sant’Agata sempre più in alto in classifica, a quota 46 punti, con il secondo posto del Locri, sconfitto in casa propria dal Catania, adesso ad una sola lunghezza di distanza. Domenica prossima i santagatesi rendono visita alla Vibonese, poi alla prossima al “Fresina” arriverà la corazzata etnea.