Messina – La Messana rimane sempre in testa alla classifica con 45 punti, grazie al netto successo in trasferta 4-0 contro il Città di Calatabiano nel match valido per la ventesima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

La capolista si è imposta con la doppietta di D’Amico e le reti di Gennaro e Marino, e aumenta a 9 le lunghezze di vantaggio sulle seconde della classe Belpasso e Riposto; le due formazioni catanesi hanno entrambe pareggiato in trasferta (il Belpasso 0-0 contro l’Aci Sant’Antonio, mentre il Riposto 1-1 contro il Valle del Mela).

La Pro Mende ha pareggiato 1-1 in trasferta, nell’anticipo di Sabato contro il Valdinisi; Lanza ha risposto alla rete locale di Mazzullo; la squadra di Santa Lucia del Mela si porta a 3 punti dalla zona playoff (attualmente è sesta con 29 punti). La Nuova Azzurra Fenice, invece, ha perso in casa 1-0 contro la Polisportiva Sant’Alessio, mentre la Gescal ha battuto in casa 3-0 l’Atletico Messina con la doppietta di Cardia e la rete di La Vecchia.

Nel prossimo turno la Messana ospiterà il Valdinisi, mentre impegni in trasferta per Valle del Mela e Nuova Azzurra Fenice, che giocheranno rispettivamente contro Catania San Pio X e Riposto; riposerà la prossima Domenica la Pro Mende.