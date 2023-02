Gioiosa Marea – Il Geraci batte 4-0 in casa il Pro Falcone e rimane in vetta al Girone B del Campionato di Promozione, guidando la classifica con 44 punti e mantenendo 9 lunghezze di vantaggio sull’Aspra.

La capolista si è imposta con la doppietta di Mirko Marrone e con le reti di Rosario Chiazzese e Franco Villar; con questa sconfitta il Pro Falcone si trova in penultima posizione con 16 punti.

Negli altri match della ventesima giornata del torneo da segnalare le vittorie casalinghe di Gioiosa e Città di Mistretta. Il Gioiosa ha superato 2-1 in casa la Castelluccese, grazie alle reti di Tranchita e di Gullà; inutile per gli ospiti il gol di Salerno (lo stesso attaccante della Castelluccese ha sprecato un calcio di rigore). Il Città di Mistretta ha avuto la meglio, sempre con il punteggio di 2-1, della Supergiovane Castelbuono con i gol di Giannone e Provenzale. Il Gioiosa sale al settimo posto in classifica con 26 punti, a 3 lunghezze dalla zona playoff, mentre il Mistretta si trova in nona posizione con 19 punti.

E’ stato sconfitto in trasferta 2-0 il San Fratello, che ha ceduto per 2-0 al Lascari-Cefalù, mentre l’Aspra ha vinto nettamente 7-2 contro il Villarosa Calcio. Infine ha osservato un turno di riposo la Santangiolese, formazione che attualmente è al sesto posto con 27 punti.