Un attestato di riconoscimento e ringraziamento è stato consegnato, nella giornata di ieri, al signor Silvestro Nasisi da parte dell’amministrazione comunale, prima dell’inizio del consiglio.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Il riconoscimento è arrivato in considerazione di particolari meriti per cui si è distinto nel periodo della pandemia e come segno di vicinanza ed appartenenza alla comunità di Patti. Il sindaco Gianluca Bonsignore ha parlato dei tanti sentimenti forti che nascono dentro in una occasione simile che riporta la memoria a fasi davvero difficili della vita collettiva, quando la pandemia travolgeva tutti e cambiava le vite di ognuno.

L’encomio giunge dopo che, nel 2020, i consiglieri comunali Mariella Gregorio Nardo, Federico Impalà, Natalia Cimino e Filippo Tripoli avevano proposto l’assegnazione di un riconoscimento a Silvestro Nasisi, per i suoi gesti di appartenenza e vicinanza profusi, durante la pandemia.

In quei 58 giorni, Silvestro, con la sua Smart grigia, quotidianamente, attraversava le vie della città, deserte, con la bandiera italiana issata sul tettuccio e attraverso la musica emanata dall’altoparlante, rammentava di resistere che tutto sarebbe andato bene. In tanti lo attendevano, chi dal balcone, chi dalla finestra e chi sull’uscio della porta, diventato paladino di conforto per i bambini, anziani ed ultimi, che in quei mesi di silenzio forzato, ha saputo donare attimi di serenità.