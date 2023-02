Castel di Lucio – Sarà un importante passo avanti verso la transizione ecologica della Sicilia, 301 i comuni nell’elenco dei beneficiari dei contributi per la costituzione di “Comunità energetiche rinnovabili e solidali” composte da cittadini, condomini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, imprese, attività commerciali.

Tra i centri ammessi alle agevolazioni anche il comune di Castel di Lucio dove ieri è stata avviata un’interlocuzione per attuare la comunità energetica che metterà insieme comune, parrocchia, soggetti privati e attività produttive.

La partecipazione iniziale non comporterà costi per l’associato, costi coperti dal finanziamento regionale conseguito. A redigere lo studio di fattibilità a misura della comunità sarà la MCQ GROUP.

Infine la comunità parteciperà al bando di prossima uscita per richiedere il finanziamento degli impianti fotovoltaici da collocare su proprietà pubblica o privata. Una misura che permetterà di ridurre a zero i costi energetici di ogni aderente, realizzati gli impianti la comunità comincerà a produrre energia e vantaggi che saranno distribuiti proporzionalmente ad ogni socio in termini di risparmio energetico.

“Si tratta di creare le basi perassicurare ai cittadini un risparmio nei costi energetici – dichiara il sindaco di Castel di Lucio, Pippo Nobile. Noi come comune abbiamo già evidenziato più di otto edifici e mettere mo a disposizione piccoli appezzamenti di terreno dove istallare gli impianti fotovoltaici di media produzione.

La prossima settimana verrà pubblicato sul sito del comune uno schema di istanza per aderire alla comunità, nell’arco di un mese sarà redatto lo statuto e l’atto costitutivo della comunità in modo da essere pronti per intercettare i finanziamenti del PNRR del bando che sarà pubblicato nel prossimo mese di marzo” – conclude il sindaco.