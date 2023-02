Milazzo – I consiglieri comunali Pippo Doddo, Fabiana Bambaci, Danilo Ficarra, Lydia Russo e Franco Rizzo hanno presentato una richiesta di consiglio comunale urgente per affrontare il problema del ripascimento dell’arenile Santa Maria Maggiore a Croce di Mare, da tempo (e precisamente da quando è stato costruito il molo frangiflutti in corrispondenza del cimitero) interessata da una inarrestabile erosione della spiaggia, creando forti disagi ai pescatori che da sempre vi ricoverano le loro imbarcazioni.

“La questione – scrivono i consiglieri – richiede un intervento di massima urgenza, in quanto l’erosione, è già arrivata ad interessare in alcuni tratti la strada che costeggia la spiaggia, è tale circostanza costituisce di per sé una condizione di disagio e pericolo per tutti gli abitanti della zona e per i cittadini, che frequentano quotidianamente quei luoghi, anche per visitare le oasi di preghiera”.

Doddo, Bambaci, Ficarra, Russo e Rizzo rilevano che negli ultimi anni sono stati fatti in Aula Consiliare dibattiti e presentate tantissime interrogazioni ma la questione è rimasta irrisolta. Da qui la richiesta di un consiglio straordinario ed urgente per discutere e dibattere le problematiche coinvolgendo anche i vertici del Demanio.

FOTO: Archivio