Spadafora – Grande festa a Spadafora per l’intitolazione dell’asilo nido comunale. Un’emozione molto grande quando è stata scoperchiata la targa che sancisce l’intitolazione a Maria Montessori.

“Una meravigliosa giornata” la descrive il Sindaco Tania Venuto, che sottolinea come adesso i piccoli fanciulli potranno godere di un ambiente totalmente rinnovato e tecnologico. In modo particolare sono state installate nuove pompe di riscaldamento e raffreddamento. Uno sguardo alla tecnologia con l’acquisto di schermi, computer e stereo. Per quanto riguarda gli arredamenti, è stata creata una piccola biblioteca didattica. Rimodernati anche i bagnetti e la cucina dove vengono preparati i pasti per i più piccoli, provvedendo anche all’istallazione di seggioloni, sedie e mobili nuovi.

La decisione di intitolare il nido comunale a Maria Montessori arriva da una proposta della Commissione Toponomastica. Proposta che è stata colta con favore da tutta l’Amministrazione. Così la Giunta Comunale ha deliberato la dedica alla grande donna pedagogista “Maria Montessori”.

“È stato possibile festeggiare -ha dichiarato la Sindaca- insieme ai bambini, tutti in maschera, e alle loro bellissime famiglie, in un ambiente totalmente rinnovato e digitalizzato. Ringrazio Padre Alessandro, la Prof Pina Musolino ( Presidente del Comitato Scolastico) e la Prof Lizio Maria ( Rappresentante Commissione Toponomastica) per le bellissime parole espresse durante la cerimonia. Un ringraziamento particolare va al Responsabile Dott. Fagnani Salvatore e al prezioso lavoro delle splendide Maestre e Ausiliari. Se l’asilo nido a Spadafora esiste è grazie a loro. Ringrazio tutta l’Amministrazione che ha partecipato Vicesindaco, Assessori, Consiglieri di maggioranza e minoranza, tutta la Commissione Toponomastica, il Comitato di gestione e tutti coloro che si sono uniti a noi in questa giornata di festa per la nostra comunità”.