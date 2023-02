San Filippo del Mela – Formare i cittadini del domani anche e soprattutto attraverso iniziative ludiche, che trasformino il gioco e lo svago in momenti di riflessione. Perché si sa, il Carnevale è la festa del divertimento per eccellenza, ma con le giuste note può diventare un’occasione per apprendere e riflettere su tematiche davvero importanti.

È il caso della Scuola Primaria “N. Mastroeni” di Cattafi, ricadente nell’I.C di San Filippo del Mela. Dopo il Babbo natale green, adesso anche per Carnevale i piccoli studenti hanno scelto di rivolgere la loro attenzione verso le tematiche ambientali. Ecco quindi che si è dato spazio al tema della salvaguardia dell’ambiente. Questa volta il fulcro è stato l’ecosistema degli animali dell’Antartide e la sua fondamentale importanza. A partecipar alla festa carnevalesca anche una simpaticissima mascotte, realizzata proprio dalla scuola: “Igloo”. Igloo ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro: “ Let’s save the Artic Animals” in difesa degli animali in via di estinzione.

“In un clima festoso, – hanno dichiarato- la comunità educante ha partecipato con grande impegno ed entusiasmo. Un ringraziamento va a tutti gli alunni e le docenti del plesso.”