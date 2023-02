San Filippo del Mela – La scuola materna del Centro di San Filippo del Mela verrà ristrutturata. Grazie ai fondi PNRR è stato possibile accedere a un finanziamento che ha portato in tutta l’isola 91 milioni di euro in totale per 44 opere di edilizia scuolastica. A San Filippo del Mela andranno 700.000 euro per rimettere a nuovo la scuola materna del centro.

Grazie ai 700.000 euro finanziati la scuola dell’infanzia verrà interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Il plesso si trova proprio nel centro cittadino, in via Giacomo Matteotti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Gianni Pino, che tanto ha lavorato per questo traguardo. “Ci abbiamo creduto, -ha dichiarato il Sindaco a 98zero- abbiamo portato avanti questo progetto con passione e dedizione. In corso d’opera è stato necessario adeguarlo, in quanto ci hanno chiesto di fare degli adeguamenti appunto e una buona parte di coofinanziamento. Quest’ultimo è stato previsto nel bilancio comunale, appunto perché grazie questo coofinanziamento sapevamo di poter ottenere il finanziamento regionale. Oggi siamo soddisfatti di aver centrato l’obiettivo, andiamo avanti in questa direzione convinti che stiamo davvero cambiando il volto di San Filippo del Mela. Questo ci basta, è un’enorme soddisfazione.”