La voglia di uscire, di tornare a ridere, alla normalità e fare festa insieme, ha caratterizzato, ieri pomeriggio, il carnevalino dei bambini a Patti, tornato dopo due anni di stop, a causa della pandemia.

Tantissimi bambini vestiti in maschera, accompagnati dai genitori, si sono dati appuntamento in piazza Marconi, dove per l’occasione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Bonsignore, ha allestito un Palatenda, la cui entrata è libera per tutti.

A fare da cornice alla manifestazione sono stati: la musica, l’animazione, i giochi e la magia del mago Salvin. Il tutto, impreziosito dalla partecipazione delle mascotte di Disney. Inoltre, la festa è stata arricchita della presenza del dolce tipico di carnevale, le “chiacchere”, distribuite a grandi e piccini.

E’ stato un pomeriggio di allegria e di sano divertimento, quello appena trascorso, in attesa di vedere e partecipare alle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in programma per domani e martedì, con partenza alle ore 16,00 dal lungomare Filippo Zuccarello di Patti Marina.

Quest’anno, in totale saranno 12 (5 carri allegorici e 7 gruppi mascherati) e il percorso delle sfilata, sarà quello tradizionale: via Di Vittorio – corso Matteotti – via Orti – via Pio La Torre – Garibaldi – via Trieste – piazza Sciacca – Largo dei Normanni – piazza Marconi.

Un occasione importante per la città di Patti che incentiva nuovamente l’incontro e la socializzazione, dopo un periodo così difficile per tutti, soprattutto per i più piccoli.

La realizzazione della tensostruttura, è giunta dopo un grande sforzo da parte dell’amministrazione comunale, visto le condizioni economiche in cui versa l’ente e per le quali è stata avviata la procedura per il riequilibrio finanziario. L’intento del comune, è quello di poter far divertire tutti i cittadini, in particolare i più giovani nel proprio paese, senza doversi spostare in altri comuni limitrofi, evitando così anche delle possibili situazioni di pericolo.

1 Carro di apertura – Don Lio

2 Gruppo – …e uscimmo a riveder le Stelle

3 Carro – Sole e Luna

4 Gruppo – La Luna Nera

5 Carro – Fuga dal Malocchio

6 Gruppo – Folletti della Fortuna

7 Gruppo – Favola di Cappuccetto Rosso

8 Gruppo – I Colori del Carnevale

9 Carro – Malgioglio

10 Gruppo – Attentu a comu ti movi

11 Gruppo – Aria Brasiliera

12 Carro – I chi ti viesti (San Piero Patti)