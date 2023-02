Rulli di tamburo per “Contrade dell’Etna”, una delle rassegne del vino ormai più gettonate su scala internazionale, approdata alla sua XIV Edizione che, quest’anno, sarà organizzata dal 15 al 17 aprile nella location del “Picciolo Etna Golf Resort”, a Rovittello – Castiglione di Sicilia (in provincia di Catania).

A targare questa mirabile tre giorni che coinvolge una platea vastissima e attenta di addetti ai lavori, esperti e pubblico appassionato è la società “Crew” che si prefigge un’edizione più ricca, costruttiva e polarizzante per i protagonisti della scena: i vini del vulcano e i loro produttori.

L’evento “Contrade dell’Etna” si avvicina e la campagna iscrizioni dei produttori sfreccia spedita con il vento in poppa. Dopo le novanta cantine registrate lo scorso anno, che hanno partecipato con entusiasmo in una kermesse di spiccata rilevanza, in questa stagione, si punta ad alzare l’asticella, a richiamare ulteriori imprese che identificano questo suolo e questo clima e a raggiungere un’utenza sempre più variegata e cospicua mediante un’attrattiva mediatica nazionale e internazionale. L’impronta della manifestazione resta fedele all’idea visionaria del compianto Andrea Franchetti, pioniere indiscusso e indimenticato.

“Le adesioni di nuove realtà vinicole che saliranno sul palco di ‘Contrade’ per la prima volta – dichiara la società “Crew” -, rappresentano per noi un attestato di stima e fiducia che ci gratifica moltissimo. Il nostro impegno resta fedele all’impronta che Andrea Franchetti ha lasciato nell’universo dei vini etnei in modo indelebile. Il consenso generale che percepiamo è una spinta in più e lo dobbiamo senz’altro all’incremento e allo sviluppo delle attività del settore sull’Etna”.

La manifestazione, avrà un assetto sempre più digitale attraverso il sito web di Contrade www.lecontradedelletna.com e i social network. Informazioni e contenuti verranno condivisi e veicolati a 360* arricchendo la tre giorni che si articolerà sulla scia della vincente passata edizione.

Nella prima giornata di sabato 15 aprile, si parte con l’inizio lavori dedicato all’aspetto tecnico-scientifico, curato da personalità del settore che interverranno nella mattinata. Seguiranno le masterclass sui vini del comprensorio, rivolte ai giornalisti, critici, produttori e a tutto il mondo interessato (qui si accederà nelle varie sale del “Picciolo Etna Golf Resort” con prenotazione ed accredito fino ad esaurimento posti: le modalità di

partecipazione saranno comunicate successivamente); la seconda giornata di domenica 16 aprirà i battenti dalle ore 9 fino alle 12 per consentire la degustazione alla stampa specializzata per i “Vini En Primeur”; dalle ore 12 alle 19, l’ingresso sarà dedicato al pubblico degli appassionati, con la possibilità di acquistare i biglietti online; la terza giornata di lunedì 17 sarà riservata, come di consueto, agli esponenti del settore horeca e agli addetti ai lavori.

I componenti di “Crew” (Massimo Nicotra e Raffaella Schirò) anticipano che quest’anno, nella data d’apertura di sabato 15 aprile, sono previsti ospiti di notevole caratura, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane. La volontà e la preparazione da parte del team organizzativo mira a realizzare occasioni di incontro, confronto e vetrina per promuovere i vini che hanno un carattere identitario e distintivo e meritano di viaggiare in tutto il mondo.

Qui di seguito, un primo elenco di cantine partecipanti:

1) Aitala

2) Alberelli di Giodo

3) Alcantara

4) Alessandro di Camporeale

5) Alta Mora Cusumano

6) Anima Etnea

7) Antichi Vinai 1877

8) Azienda Agricola Antonio Di Mauro

9) Azienda Agricola Iuppa

10) Azienda Agricola Raciti

11) Azienda Agricola Turi

12) Baglio di Pianetto

13) Bugia Nen

14) Buscemi

15) Camarda Enrica

16) Camporè

17) Cantina Maugeri

18) Curtaz Federico

19) Donnafugata

20) Eudes

21) Famiglia Statella

22) Feudo Vagliasindi

23) Firriato

24) Frank Cornelissen

25) Generazione Alessandro

26) Giovi

27) Girolamo Russo

28) Graci

29) Gulfi

30) I Custodi delle Vigne dell'Etna

31) La Contea

32) La Gelsomina

33) Le Due Tenute

34) Masseria Setteporte

35) Massimo Lentsch

36) Mecori

37) Nicola Gumina

38) Nuzzella

39) Palmento Carranco

40) Palmento Costanzo

41) Passopisciaro Vini Franchetti

42) Planeta

43) Roberto Abbate

44) Serafica Terra di Olio e Vino

45) Sive Natura

46) Spuches

47) Tasca d’Almerita

48) Tenuta Boccarossa

49) Tenute Bosco

50) Tenuta di Fessina

51) Tenute dei Ciclopi

52) Tenute Foti Randazzese

53) Tenute Moganazzi

54) Terrafusa

55) Terra Costantino

56) Terrazze dell’Etna

57) Theresa Eccher

58) Torre Mora

59) Travaglianti

60) Verdemare Boutique Winery

61) Vini Calcagno

62) Vini Calì

63) Vini di Luca

64) Vivera

65) Zumbo