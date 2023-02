Un’esperienza formativa e professionale di grande rilievo quella vissuta dagli alunni del CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) dell’ITET G. Tomasi di Lampedusa, diretto dalla dirigente Antonella Emanuele.

Gli alunni delle classi 2^ e 3^ CAT hanno visitato il costruendo porto di Sant’Agata di Militello e sono stati ben accolti dal Sindaco Bruno Mancuso ed accompagnati dai docenti Benedetto Crivillaro, Enza Lo Presti e Piero Gitto. Gli studenti hanno colto l’opportunità di fare un sopralluogo e di vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori del porto santagatase. I futuri tecnici hanno appreso dal RUP del porto, Ing. Basilio Sanseverino e dal Geom. Claudio Frusteri quali sono le procedure amministrative necessarie per la realizzazione di un’opera pubblica di grande rilevanza per tutto il comprensorio.

Il Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Lo Cascio, il CSE Ing. Luigi Cimino, insieme ai responsabili ed agli addetti dell’AMEC hanno messo in evidenza le problematiche quotidiane, che posso presentarsi nel corso della realizzazione di opere in cemento armato, messe in opera in ambiente marino. Dal colloquio è emersa la grande professionalità e la necessaria esperienza per la realizzazione di opere pubbliche di tale portata, in corso di realizzazione ed in costante fase di avanzamento dei lavori. Il Sindaco Mancuso ha dato tutte le informazioni, con dovizia di particolari, sulle fasi che hanno condotto dalla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori fino alla “posa della prima pietra”. Il confronto con i tecnici, esperti qualificati e di grande esperienza, ha contribuito inoltre a stimolare l’entusiasmo e la voglia di apprendere degli studenti, che sperano di potere ritornare nella grande area di cantiere per seguire le fasi finali a chiusura dei lavori.

“Mi corre l’obbligo ringraziare – afferma di Dirigente Scolastica Antonietta Emanuele – il Sindaco Bruno Mancuso e tutti i tecnici per l’accoglienza e la predisposizione dimostrata verso gli alunni. Per i nostri studenti del CAT oggi è stata una vera occasione di crescita didattica ed operativa per il loro futuro professionale”.