Una cerimonia sobria, semplice, sentitissima. Il dolore composto, dignitoso, raccolto di papà Salvatore, di mamma Salvina e della sorella minore di Nino, Alessandra. L’abbraccio affettuoso al momento della benedizione della salma racchiude l’amore di una famiglia, racchiude il senso di tutto. Al punto che avresti voluto mollare tutto per correre lì ad abbracciarli, a fargli sentire che non sono soli nel loro dolore.

Una famiglia forte nel dolore, grande nell’addio. Una famiglia credente. Semplicemente esemplare. Non sono soli. La comunità parrocchiale di Calderà si è trasferita interamente alla Basilica di San Sebastiano, corale compresa, per far sentire i suo affetto e la sua vicinanza. Gremito il Duomo barcellonese. C’erano gli ex compagni di scuola di Nino con lo stendardo dell’ITIS “Majorana” di Milazzo, c’erano tantissimi colleghi di papà Salvatore che serve lo Stato indossando la divisa delle Fiamme Gialle, c’era il Sindaco Pinuccio Calabrò con l’Amministrazione Comunale al completo, c’era la Polizia Municipale e c’erano i ragazzi delle Aquile del Tirreno e del Club Rugby Barcellona. E c’era Nino, lì, circondato dall’affetto di tutti. I fiori con la foto della sua Francesca, sul feretro un pallone da Rugby (Nino era un ottimo giocatore e un grande capitano), le maglie delle Aquile e del Club Rugby e tante, tantissime lacrime.

Quindi le parole di Padre Alfonso Bruno nella sua omelia: “Dopo due interminabili mesi di travaglio per il rimpatrio della salma, il rito delle esequie rappresenta una tappa fondamentale per la metabolizzazione del lutto. Se la vita può sorprenderci, anche la morte ci coglie di sorpresa e produce sgomento e produrre quel grido di “perchè” che ha riecheggiato nella nostra città e nella nostra Calderà a partire dallo scorso periodo natalizio”.

Poi un passaggio sull’amore per la sua Francesca: “Anche Nino aveva scoperto e conosciuto l’amore, incontrando Francesca. Questi due giovani avrebbero dovuto viaggiare nella vita. Nessuno osava immaginare che sarebbero arrivati così presto al capolinea nel viaggio della vita. Questa numerosa partecipazione di fedeli rivela la tensione all’essere e all’esserci”.

E infine splendide parole riservate ai genitori e alla sorella di Nino. Di mamma Salvina ha ricordato l’impegno nel volontariato per i diversamente abili: “Cara Salvina, cara mamma, a ogni costo hai voluto che fossimo noi sacerdoti Francescani dell’Immacolata a presiedere questa Messa”. Quindi, rivolto a papà Salvatore: “Caro Salvatore, caro papà ti siamo grati per il servizio che rendi allo Stato. Mi hai detto di voler ricordare per sempre l’uccisore del tuo figlio, che hai trattato come un figlio. In questa vicenda ci sono tre famiglie affrante, non due“.

“E tu, cara Alessandra, da poco maggiorenne, quando sono arrivato a Calderà mi hai donato dei fiori particolarmente belli, ma pungenti. La nostra vita è così. Se vuoi stringerla, devi accettare di pungerti con le spine del suo capo. Vorrei tanto che trasmettessi ai tuoi coetanei la gioia di essere credenti. Senza Cristo siamo cadaveri che camminano”.

Infine, un appello alle forze sociali e alle autorità: “Nino è uno dei tanti ragazzi costretti a emigrare. Questo è inammissibile! Il potenziale lavorativo delle regioni meridionali non deve più conoscere l’emigrazione. La Sicilia è fatta di persone per bene, onesti lavoratori, giovani che vogliono sistemarsi, stanchi di essere etichettati come sfaticati e mafiosi. E’ una Barcellona ferita, ma non uccisa. Gesù ancora oggi si avvicina e dice: risorgi! Non sciupare le lacrime, Barcellona. Se le volgi al cielo, brillano come perle al sole”.

A conclusione della Celebrazione Eucaristica, è intervenuto padre Tindaro Iannello. Ha letto la benedizione inviata da Papa Francesco per mezzo del suo Segretario di Stato. Il Sommo Pontefice ha inviato la confortatrice benedizione apostolica alle famiglie di Nino e Francesca. La lettera è stata successivamente consegnata ai genitori dei due ragazzi.

Sono stati proprio i suoi amici rugbisti a sollevare al cielo il suo feretro e urlare: “Per il capitano Hip Hip Urrà!” mentre palloncini bianchi e azzurri volavano al cielo di Barcellona Pozzo di Gotto. Nino lascia Piazza Duomo tra gli applausi, nella semplicità. Come semplice era il suo sorriso che sapeva tanto di bontà.