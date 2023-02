Castroreale – L’Aquila Bafia torna da sola in vetta alla classifica del Girone D di Prima Categoria, dopo il successo esterno 3-0 contro il Melas nel match della ventesima giornata del Campionato.

La capolista sale in testa con 45 punti e riscatta subito la sconfitta di Domenica scorsa nel big match contro la Nuova Rinascita Patti. La formazione pattese non è andata oltre l’1-1 al Comunale di Castell’Umberto contro la Sfarandina; adesso la Nuova Rinascita segue a 43 punti l’Aquila Bafia.

L’Aquila Bafia si è imposta al Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela con la doppietta di Simone Mastroieni e la rete di Lio Rotella. Invece la Nuova Rinascita è andata a segno a Castell’Umberto con il gol di Marco Antonuccio e la Sfarandina ha ottenuto il pareggio con la rete di Vincenzo Carcione.

E’ stato rinviato a Giovedì 23 Febbraio alle ore 15:00 l’incontro tra OR.SA. Promosport e Città di Galati, che doveva disputarsi oggi pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto; il match è stato annullato, per via del lutto cittadino proclamato per la giornata di oggi nel Comune barcellonese, per i funerali del giovane Nino Calabrò.

Infine nell’altro anticipo il Sinagra ha battuto in trasferta 2-0 il Torregrotta con le reti di Leone e Radici. Si giocava oggi anche il recupero della sedicesima giornata del Girone C e il Gangi ha sconfitto in casa 2-1 il Città di Petralia Soprana, grazie alle reti di Lo Coco e di Trapani.