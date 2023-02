San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ottiene un preziosissimo pareggio in casa 3-3 contro la seconda forza del torneo Real Rocchenere, nel match valido per la ventesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia, rimasta in inferiorità numerica, riesce ad agguantare gli avversari all’ultimo respiro con la rete di Monastra; sono andati a segno per la Fitalese anche Riccardo Celesti e il solito Marco Lombardo, alla sua decima marcatura stagionale. Per il Real Rocchenere, invece, le reti sono state siglate da Uscenti, Aloisi e Fimognari.

Con questo pareggio il Real Rocchenere rimane al secondo posto in classifica con 43 punti e viene agguantato dal Pollina Finale, dopo la netta vittoria casalinga 5-0 contro l’Alcara (la Nuova Peloro resta in vetta con 45 punti e domani avrà la possibilità di allungare, nell’incontro contro la Juvenilia); per il Pollina Finale sono andati a segno Parisi, che ha propiziato anche un autogol, Madonia, Urso e Cinquegrani.

La Fitalese resta ancora ancorata al settimo posto con 23 punti e vede avvicinarsi a 3 lunghezze il Ficarra, grazie alla larga vittoria 4-1 contro il Rometta Marea. Il Ficarra ha avuto la meglio nell’incontro odierno, per via delle reti di Pizzuto, Calamunci, Giordano e Cicirella.