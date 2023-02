Breve intervista al cav. Dino Galati, presidente di ECP UniScuole Pegaso che ha aperto una nuova sede nel cuore di Capo d’Orlando, in c/da Muscale.

Un’opportunità per prepararsi al proprio futuro investendo sulla formazione. Corsi di laurea, post laurea, post diploma, esami singoli e professione docente-ata-forze armate: studi, sostieni gli esami e diventi un professionista. Tutto online.

Cav. Galati, Università online: spieghiamo come funziona?

«Nel nostro caso, attraverso una rete reale di tutor, mentor e consulenti che offrono un’impalcatura di sostegno a chi ne ha bisogno. E poi c’è la piattaforma, dove lo studente può crearsi la propria aula virtuale. Ovvero: può scegliere i propri compagni di studio, può fare esami in tutte le sedi, contattando gli altri alunni che fanno lo stesso esame. Può ricevere o dare aiuto.

A che tipo di target si rivolge la scuola telematica?

«Un target trasversale, che coinvolge tutti: uomini e donne, giovanissimi in cerca di prima laurea come adulti e professionisti inseriti nel mercato del lavoro che desiderano aggiornare la propria formazione. Grazie alle opportunità prospettate dalle telematiche il sapere è più accessibile e democratico».

UniScuole è uno degli innumerevoli poli didattici che eroga servizi agli studenti di Pegaso Università Telematica, di Universitas Mercatorum e dell’Università Telematica San Raffaele. È, altresì, Centro Autorizzato Ei-pass. Opera ininterrottamente da moltissimi anni e, mediante i propri uffici, oggi presso la nuova sede a Capo d’Orlando in contrada Muscale, pone le proprie riconosciute competenze a disposizione di quanti intendono conseguire un titolo accademico e/o post-laurea.

É così possibile accedere a eccellenti forme di moderna didattica online, così come alle più innovative tecnologie, ed essere accompagnati durante l’intero percorso di formazione e di conseguimento di ambiziosi obiettivi professionali, in modo da poter accedere, facilmente, al mondo del lavoro e dell’impresa.

Un team di professionisti, legalmente accreditati, esperti e qualificati, in possesso della necessaria esperienza, continuamente aggiornati e in stretta collaborazione con gli organi accademici, tecnici e didattici centrali, è a disposizione per consigliare e sostenere le migliori soluzioni in ordine a qualsiasi esigenza manifestata dall’utenza.

1] PEGASO: l’Università telematica privata più scelta dagli italiani con oltre 100.000 studenti che studiano comodamente da casa grazie alla migliore tecnologia e-learning;

2] MERCATORUM: l’Ateneo delle Camere di Commercio, che unisce il valore del titolo pubblico con la migliore tecnologia e-learning fruibile anche da organizzazioni e pmi;

3] SAN RAFFAELE: ultima acquisizione del gruppo Multiversity, 3° fra i 98 atenei italiani statali e non-statali, secondo il ranking elaborato dall’Anvur sulla qualità della ricerca;

Visita la sede UniScuole e scopri l’ampissima offerta formativa.

A Capo d’Orlando in Contrada Muscale snc. Telefono 0941902512 – uniscuolepegaso@gmail.com

Referenti ufficiali: le dottoresse Chiara e Giulia.