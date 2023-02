Povertà, denutrizione, abbandono scolastico e non solo…

Padre Fernando Sachitha dei Francescani del Tor di Calvaruso, che conosce bene la terribile realtà in cui versa il popolo srilanchese, ha voluto dare un aiuto concreto recandosi personalmente in queste terre, di fatto isolate dal resto del mondo, per regalare un sorriso ai più piccoli.

“World volunteer Sicily” nasce nel mese di dicembre, una missione umanitaria abbracciata dai Volontari di Villafranca Giovane, Poseidon e Sporting Club Villafranca, per diventare “Volontari del Mondo” e creare un ponte solidale di collegamento tra la Sicilia, in particolare Villafranca Tirrena, e lo Sri Lanka.

Un progetto importante sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Cavallaro , un impegno nobile – ha detto il sindaco – che a nome dell’Amministrazione Comunale porteremo avanti nel tempo.

Sono tanti i ricordi che affiorano al Vice Sindaco Nino Costa, che è stato in queste terre dimenticate, dove la povertà è la regola, e ne ha di cose da raccontare…

Vedi persone che si accontentano di poco e pensi: posso farlo anche io. – ha detto Costa – Sono andato in Madascar durante il mio viaggio di nozze ho toccato con mano la povertà. Mi sono ripromesso che tornerò in quelle terre dimenticate, da volontario.

Il progetto trova la condivisione ed unione dei Frati Francescani del TOR del Santuario di Calvaruso e in particolar modo di Padre Fernando Sachitha, guida spirituale ed il punto di riferimento per la Missione che è andato, nei giorni scorsi, direttamente sul posto per donare un aiuto concreto a queste popolazioni. Con il ricavato ottenuto dalla raccolta fondi natalizia, è stato acquistato e donato il materiale per la formazione scolastica ad una piccola comunità Sri Lankese.

Sicuramente è solo l’inizio di questo grande progetto, ma un piccolo traguardo è stato raggiunto e noi non possiamo che esserne molto fieri! Un ringraziamento va a tutti colori i quali ci hanno creduto fin dal primo istante e hanno deciso di contribuire. E adesso pensiamo già a molte idee da mettere in campo per il periodo pasquale. A dirlo è la Presidente del CAG di Villafranca Tirrena, Federica Andronaco.