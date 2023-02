Si riapra l’Ufficio Postale di Sant’Antonio, a Barcellona Pozzo di Gotto. E’ quanto chiede a Poste Italiane, con una missiva, il sindaco Pinuccio Calabrò.

“Diversi concittadini mi hanno riferito della chiusura dell’Ufficio Postale di S. Antonio, non è chiaro se soltanto in via temporanea (e in quest’ipotesi per quali ragioni e per quanto tempo) o, peggio, in via definitiva. Invero l’Ufficio Postale di S, Antonio ha sempre reso un servizio eccellente e, in virtù della localizzazione collocata in area semiperiferica del tessuto urbano e degli orari di funzionamento, ha sempre assicurato elevati livelli di soddisfazione dell’utenza”.

Il primo cittadino spiega che il quartiere Sant’Antonio è ad alta densità abitativa, con un’elevata incidenza di popolazione anziana. Aspetto che rende ancor più necessaria la presenza dell’Ufficio Postale. “Comprendo che la Società opera ormai in regime di mercato e in una logica di un’economia aperta – prosegue il Sindaco – ma, per quanto appena prima detto, rispetto ad altre realtà imprenditoriali ha una sua particolare “responsabilità sociale”, ancor più in quanto concessionaria di servizi pubblici o di pubblica utilità. Con questa nota chiedo dunque, a nome di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, che venga al più presto riattivata la funzionalità dell’Ufficio Postale di Barcellona Pozzo di Gotto-S. Antonio”.