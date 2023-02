Cento nuovi alberi metteranno radici sul territorio pattese. L’iniziativa è a firma Lions Club, la cui delegazione pattese segue quella portata avanti a livello mondiale per il rimboschimento del pianeta.

Sono già 25 gli alberelli di pitosforo messi a dimora in luoghi dislocati fra la piazza Marconi, il Parco Robinson, il bordo strada che conduce al Santuario del Tindari ed il cortile a bordo strada che conduce al Santuario del Tindari. Saranno di leccio, invece, gli altri 25 esemplari che verranno piantumati subito dopo i festeggiamenti carnascialeschi in luoghi ancora da stabilirsi.

«L’impegno è rimpolpare il polmone verde del pianeta – spiega la presidente Enza Natoli del Club Lions Patti – a cominciare dalle realtà locali. Di concerto con gli addetti dell’Ente comunale, stiamo individuando le aree idonee ad accogliere le nuove piantumazioni». Una due giorni già dedicata all’ambiente, a cui ne seguiranno altre per piantumare i rimanenti 75 alberelli, di concerto con l’Amministrazione che ha sostenuto l’importante operta ecologica: «Questo genere di iniziative è sempre ben accolto – afferma l’assessore al Verde Pubblico Giovanni Di Santo – motivo per cui l’Ente ha subito messo a disposizione i mezzi e la manovalanza».

Non si sa ancora quali saranno le altre 50 specie che verranno piantate, sempre prese in dotazione dalle Guardie forestali locali. «In un progetto più ad ampio respiro – continua a spiegare la presidente dei Lions di Patti – l’intento è di coinvolgere sempre più le scolaresche lasciando ai più piccoli la responsabilità di prendersi cura degli alberelli piantati insieme».

Tuttavia individuare lo spazio all’interno degli edifici scolastici non è sempre facile, a causa di un passato in cui l’utilizzo del cemento ha avuto la meglio. Diverse aree parcheggio, invece, rappresenteranno il luogo ideale da cui partire per ricordare ai cittadini l’importanza del verde e della natura.