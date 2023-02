La forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito, nella notte del 6 febbraio – proprio quando la maggior parte della popolazione dormiva in casa – la zona al confine tra la Turchia e le Siria, con epicentro nel distretto Pazarcık di Kahramanmaraş. Sono quasi 50mila i morti accertati e il numero aumenta di ora in ora. Drammatica anche la condizione dei sopravvissuti che hanno bisogno di tutto e che sono alle prese con le rigide condizioni climatiche.

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale di mercoledì 8 febbraio: “Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità”.

La Caritas Diocesana di Patti, facendo proprio l’appello del Papa, ha avviato una raccolta fondi diocesana dal titolo “Emergenza terremoto: insieme per la Turchia e la Siria”. Le risorse raccolte saranno inviate a Caritas Italiana al fine di sostenere le azioni e le iniziative di quelle Caritas che operano quotidianamente nei luoghi del terremoto offrendo accoglienza e sostegno alle sorelle e ai fratelli turchi e siriani che stanno vivendo questa situazione drammatica.

Per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è stato colpito da questa calamità, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma è stata erogata tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali. Fin dall’inizio del disastro, Caritas Italiana è rimasta accanto alle popolazioni coinvolte, supportando le Caritas in Turchia e Siria, per l’accoglienza delle persone sfollate, garantendo le azioni necessarie per rispondere ai bisogni più urgenti.

Si invita la comunità tutta a non effettuare raccolte di beni materiali. Caritas Turchia e Caritas Siria hanno espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro.

Per qualsiasi informazione potete contattare l’Ufficio di Segreteria della Caritas Diocesana di Patti: telefono 0941-21093, e-mail caritas.diocesipatti@gmail.com pec caritas.diocesipatti@pec.it.

È possibile donare utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: IT 28 J 02008 82380 000106519515

Intestato a: Caritas Diocesana di Patti – Causale: “Emergenza terremoto: insieme per la Turchia e la Siria”