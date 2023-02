Anche il Comando Provinciale Carabinieri di Enna ha aderito all’iniziativa “M’illumino di Meno 2023”.

#milluminodimeno prevista nell’ambito della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” introdotta con la legge 34/2022 e promossa da Rai Radio 2 con il programma Caterpillar dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. L’evento è stato istituito contestualmente all’entrata in vigore del ben noto Protocollo di Kyoto, ossia del Trattato Internazionale che ha l’obiettivo di tutelare il pianeta rispetto ai danni generati dall’ormai gravoso problema dei cambiamenti climatici e la redazione radiofonica di Caterpillar ebbe l’idea di chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

L’Arma dei Carabinieri, dal canto suo, nella cui missione è compresa la tutela dell’ambiente e del territorio, ha da tempo avviato numerose iniziative in tema di risparmio energetico mediante l’adozione di comportamenti virtuosi per massimizzare la resa dei vettori energetici, come l’installazione di sensori di movimento per l’accensione delle luci e delle lampade a led. Inoltre è stato previsto nelle caserme dell’Arma la progressiva sostituzione di apparati obsoleti e l’attuazione di interventi di efficientamento energetico.

Il 16 febbraio, in occasione dell’iniziativa “M’illumino di meno” presso la Caserma “Gallo” di Enna che ospita il Comando Provinciale e nelle altre caserme della provincia ennese, è stato disposto l’anticipo alle ore 17 dello spegnimento di tutte le luci esterne non essenziali, in linea con le indicazioni dell’edizione del 2023, attraverso un evento con elevato valore simbolico ed effetto tangibile. La redazione di Caterpillar peraltro nel corso della trasmissione del 16 febbraio in diretta dal Quirinale ha intervistato il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Franchi, che ha illustrato l’adesione all’iniziativa da parte dell’Arma dei Carabinieri.