Sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico degli uffici postali di Spartà e Rometta.

Lo ha reso noto Poste Italiane. L’Azienda vuole continuare a essere parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese e punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

“Gli interventi nel Messinese – si legge – testimoniamo la volontà di Poste Italiane di garantire un sostegno concreto all’intera provincia e alla sua comunità e in particolare nei comuni di Spartà e Rometta dove le sedi rispettivamente di via Nazionale Spartà e via San Cono sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45”.