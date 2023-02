San Marco d’Alunzio – La Giunta Comunale di San Marco d’Alunzio ha approvato in data 17 Febbraio 2023 il Bilancio di previsione triennale 2023/2025, attuando proprio all’inizio dell’anno un documento programmatico così importante.

“L’Amministrazione Comunale continua a lavorare senza sosta, per riuscire a portare a termine gli obiettivi fissati – dichiarano gli amministratori aluntini -.” Inoltre sono stati stati pubblicati, sul sito istituzionale del Comune aluntino e sulla pagina Facebook dell’ente comunale, diversi avvisi molto importanti per i cittadini.

Innanzitutto l’Amministrazione ha deciso di attivare, con la Delibera di Giunta n. 41 del 10 Febbraio scorso, il progetto “Io con Te“, dedicato alle persone con disabilità residenti sul territorio comunale, con l’intento di essere sensibile alle problematiche della società aluntina e soprattutto dei soggetti più fragili. Chiunque sia interessato può presentare l’istanza al Comune, entro il 27 Febbraio.

L’Assessorato Regionale dell’Energia – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha poi reso nota l’apertura di un’ulteriore finestra temporale, per la presentazione delle istanze relative al contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti in amianto. La presentazione delle richieste dovrà pervenire entro e non oltre giorno 24 Febbraio.

E’ stata anche pubblicata la manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici, interessati all’affidamento gratuito del servizio di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento, e del servizio di raccolta, trasporto e recupero di oli vegetali esausti nel territorio comunale di San Marco d’Alunzio. Le manifestazioni degli interessati dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20 Febbraio, esclusivamente tramite l’indirizzo PEC comune.sanmarcodalunzio@pec.it.

Infine è stato indetto un concorso per titoli, relativo all’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli della Scuola secondaria di primo e secondo grado, in riferimento all’anno scolastico 2021/2022. L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata agli studenti che risiedono nel Comune aluntino da almeno un anno.; la domanda dovrà essere presentata entro il 17 Febbraio.