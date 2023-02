Floresta – L’Amministrazione Comunale avvisa la cittadinanza che da domani, Sabato 18 Febbraio, e fino al 22 Febbraio 2023 l’Ufficio postale di Floresta rimarrà chiuso, per lavori di manutenzione previsti dal progetto POLIS – Piccoli Comuni.

Gli amministratori inoltre informano che resta in funzione l’ATM e che l’utenza, in questi giorni di chiusura, potrà recarsi all’Ufficio postale di Ucria per un eventuale disbrigo di pratiche e per qualsiasi altra esigenza.

Il progetto POLIS, riservato ai Comuni italiani con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prevede tre linee di intervento. La prima riguarda la creazione di “sportelli unici” di prossimità, che facilitino l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale, attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane. Lo sportello unico serve a semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli e meno raggiungibili, e assicura le medesime opportunità tra gli abitanti dei grandi e dei piccoli centri. L’intervento comporta la trasformazione di circa 7.000 Uffici postali ubicati nei piccoli Comuni, dotandoli di un’infrastruttura digitale e tecnologica all’avanguardia.

La seconda linea d’intervento è chiamata “Spazi per l’Italia” e si basa sulla realizzazione di una rete nazionale, formata da 250 spazi per il co-working, sulla formazione e sull’erogazione di servizi avanzati per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini. Tale rete, digitalmente interconnessa, è realizzata mediante la trasformazione di edifici direzionali e di grandi uffici postali, distribuiti in tutte le province italiane.

La terza, invece, prevede un sostegno a Poste Italiane, per la costruzione e l’installazione di 5.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, disseminati in 2.000 piccoli Comuni italiani; Poste Italiane è stato individuato quale soggetto attuatore, in grado di garantire la totale copertura degli interventi su tutti i Comuni interessati.

Il progetto POLIS avrà un monitoraggio operativo del raggiungimento degli obiettivi, tramite un portale pubblico dedicato che assicura la trasparenza sui processi gara e sui fornitori affidatari. Il Ministero monitora, inoltre, lo stato di avanzamento del progetto per mezzo dei sistemi informativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.