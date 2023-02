Comincerà il prossimo primo marzo, e si protrarrà sino al 30 giugno, l’interessante iniziativa “Più leggo più penso”, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con l’assessorato alla Biblioteca e alla Pubblica Istruzione, coordinata dal Dott. Cono Condipodero.

I destinatari sono gli scolari delle classi IV e V della scuola primaria e gli studenti delle classi I,II,III, dell’Istituto secondario di primo grado del Comune di Brolo.

Agli alunni delle classi interessate verrà consegnata una tessera con le proprie generalità, sulla quale, ogni volta che andranno in biblioteca a richiedere un libro in prestito per poterlo leggere, verrà registrata dal dipendente bibliotecario la data del prelievo e di consegna, annotando sul retro della tessera volta per volta il titolo del libro letto.

I primi 8 studenti, 4 della scuola media e 4 della scuola primaria che alla data del 30-06-2023 avranno letto più libri verranno premiati dall’amministrazione comunale come migliori lettori del Comune di Brolo.

L’’assessore Condipodero dichiara: “ L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i nostri giovani studenti alla lettura, migliorare il loro percorso formativo, a far diventare l’ambiente della nostra biblioteca comunale molto amato e fruibile. Come amministrazione comunale cerchiamo di renderla sempre più efficiente e ricca di splendidi volumi perché è un luogo che distribuisce cultura. L’ importante proposta, è stata accolta con interesse e con disponibilità da parte del dirigente scolastico Dott. Giacomo Arena, dal corpo docente e dalle istituzioni culturali territoriali. Agli studenti auguro buona lettura”.